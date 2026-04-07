В аэропорту Храброво задерживается 20 рейсов

В расписании калининградского аэропорта Храброво произошли изменения. По данным онлайн-табло, по состоянию на 9:10 задерживается прилёт и вылет 20 рейсов.

На вылет задерживаются восемь рейсов в Москву (Шереметьево), Санкт-Петербург и Самару. Ожидают дольше обычного пассажиры 12 рейсов в областной центр из Москвы (Шереметьево, Домодедово), Санкт-Петербурга, Перми и Самары.

Отметим, что 7 апреля в 3:36 пресс-служба Росавиации сообщила, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В 6:46 они были сняты.

Статус рейсов пассажиры могут уточнить через колл-центр аэропорта: +7 (4012) 550-550, либо на онлайн-табло на сайте аэропорта по ссылке.