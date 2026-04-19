Калининград вошёл топ-3 направлений по бронированию авиабилетов на майские праздники

Калининград в 2026 году обошёл Сочи по количеству бронирований авиабилетов на майские праздники и занял третье место по популярности среди российских направлений. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на исследованиие сервиса путешествий «Туту».

По данным аналитиков, самыми востребованными направлениями стали Москва (15% бронирований), Санкт-Петербург (11%) и Калининград (10%). «По сравнению с прошлым годом Калининград обошел Сочи по количеству бронирований авиабилетов и вышел на третье место», — отметили в компании.

Среди зарубежных направлений лидером стал Узбекистан с долей 16% от общего числа бронирований. На втором месте находится Турция (15%), на третьем — Беларусь (11%). Все три направления по сравнению с прошлым годом изменили свои позиции.

Также аналитики изучили спрос на железнодорожные поездки. Здесь лидирует Москва с долей 30%, за ней следуют Санкт-Петербург (13%) и Ростов-на-Дону (4%). По сравнению с 2025 годом тройка лидеров не изменилась.

Ранее Калининград вошёл в пятёрку самых популярных туристических направлений в России на майские праздники. Позже Калининград стал самым востребованным направлением «Аэрофлота» на майские праздники среди внутренних рейсов.
Самое читаемое:

[x]
