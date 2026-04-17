Калининград и Стамбул возглавили топ направлений «Аэрофлота» на майские праздники

Самыми востребованными направлениями «Аэрофлота» среди внутренних и международных рейсов на майские праздники из Москвы стали Калининград и Стамбул. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу перевозчика.



Во внутренний рейтинг вошли самые популярные направления из Москвы по количеству бронирований на период с 30 апреля по 10 мая 2026 года. Первое место в рейтинге занял Калининград. В топ также вошли Сочи, Владивосток, Санкт-Петербург, Хабаровск, Минеральные Воды, Казань, Краснодар, Мурманск и Петропавловск-Камчатский.

В международном топе направлений из столицы вошли Стамбул, Мале, Ереван, Анталья, Минск, Пхукет, Шанхай, Гуанчжоу, Нячанг и Пекин.