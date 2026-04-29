Эксперт: в регионе осваивается лишь пятая часть разрешенного объема древесины

В Калининградской области разрешенный объем заготавливаемой древесины составляет почти 500 тысяч кубов. На сегодняшний день от этого объёма осваивается только пятая часть. Об этом в интервью «Балтик Плюс» рассказал начальник департамента лесного хозяйства и использования объектов животного мира Юрий Салюк.

По его данным, в регионе два официальных арендатора имеют разрешения на вырубку зелёных насаждений. Однако сколько леса они вырубают и куда экспортируют деловую древесину, «Балтик Плюс» выяснить не удалось. В Минприроды информагентству заявили, что такими данными не располагают, и посоветовали обратиться в «статистику».

В Калининградстате также не смогли предоставить такую информацию и рекомендовали обратиться в таможню. В свою очередь, Калининградская областная таможня «отправила» за информацией в облправительство или Россельхознадзор.