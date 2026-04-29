КЖД: расписание поездов из Калининграда в Москву и Петербург изменится на несколько дней

В мае на несколько дней изменится расписание пассажирских поездов дальнего следования в сообщении Москвой и Санкт-Петербургом. Это связано с ремонтно-путевыми работами на Калининградской железной дороге, сообщила пресс-служба.

В частности, поезд № 30 «Янтарь» сообщением Калининград — Москва 12, 14, 18, 21, 25 и 28 мая будет отправляться от Южного вокзала на 11 минут раньше — в 12:44. Он проследует до станции Чернышевское измененным расписанием. 15, 19, 22, 26 и 29 мая он отправится уже на 17 минут раньше — в 12:38.

Поезд № 29 «Янтарь», отправляющийся из Москвы 14, 18, 21, 25 и 28 мая, будет следовать до Чернышевского согласно действующему расписанию, а далее — по измененному графику. На Южный вокзал «Янтарь» прибудет 15, 19, 22, 26, 29 мая на 27 минут позже — в 15:51.

Поезд № 79 в сообщении Санкт-Петербург — Калининград 14, 18, 21, 25 и 28 мая будет следовать до Гусева действующим расписанием, далее — измененным. Время прибытия на Южный вокзал 15, 19, 22, 26, 29 мая запланировано на 18:28.

«Рекомендуем пассажирам, отправляющимся с Южного вокзала и других станций Калининградской железной дороги, учитывать данную информацию при планировании поездок», — добавили в КЖД.