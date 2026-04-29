В Калининграде впервые выполнили лазерную энуклеацию аденомы предстательной железы

Впервые в Калининградской области в урологическом отделении областной клинической больницы выполнена лазерная энуклеация аденомы предстательной железы. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Высокоэнергетический лазер, оптические системы и морцеллятор закупили для нужд урологического отделения в 2025-2026 годах. Ключевое отличие новой методики заключается в минимально инвазивном удалении аденом предстательной железы любых размеров. Вместо классической открытой операции, требовавшей разреза брюшной стенки и длительного наркоза, хирурги работают через естественные мочевыводящие пути. Лазерный луч через тонкий эндоскоп разрезает ткани аденомы, не затрагивая здоровую капсулу простаты. Кровопотеря минимальна, что особенно важно для пациентов старшей возрастной группы с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Внедрение технологии стало возможным благодаря приглашенному специалисту. Доктор Владислав Мусохранов из московской ГКБ им. В.П. Демихова в формате мастер-класса передал практические навыки местным хирургам, — добавили в ведомстве. — Региональная медицина делает ставку на модель „привезти эксперта — обучить своих — выйти на самостоятельную работу“. Это гарантирует, что методика не останется разовой акцией, а станет стандартной услугой для всех нуждающихся».

В Областной клинической больнице планируется проводить такие вмешательства еженедельно, постепенно наращивая поток. Предполагается, что жителям области больше не нужно будет выезжать в федеральные клиники.