По стандарту ФИФА: в Пионерском открыли новый стадион с футбольным полем (фото)





В Пионерском в воскресенье, 3 мая, открыли городской стадион с футбольным полем по стандарту ФИФА. Как сообщила пресс-служба областного правительства, новый спортобъект местные жители ждали два десятка лет.

Строительство стадиона началось в августе 2023 года. Общая стоимость работ составила почти 250 млн рублей, в том числе из федерального бюджета было направлено 131,5 млн рублей. Работы велись в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».

«Спортсмены приморского города получили футбольное поле стандартов ФИФА размером 100 на 64 м с современным искусственным покрытием, которое позволяет тренироваться по 16 часов в день, в то время как нагрузка на натуральный газон не должна превышать 7-10 часов в неделю. Гарантийный срок эксплуатации поля составляет 8 лет, а при должном уходе газон прослужит в два раза дольше», — рассказали в праввительстве.

Также на стадионе есть шесть беговых дорожек длиной 400 м, восемь прямых беговых дорожек для дистанций до 110 м, оборудованы сектор для прыжков в длину с дорожкой из синтетического покрытия и тренажёрная площадка. Для зрителей подготовили трибуна на 500 мест.

Стадион будет передан на баланс Спортивной школы олимпийского резерва Пионерского городского округа. Здесь смогут заниматься спортом все жители района. А 10 мая на стадионе, где также установлено электронное табло, пройдёт первый матч в рамках чемпионата Калининградской области по футболу.