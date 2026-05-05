В Калининграде за 29,9 млн рублей выставили на торги арестованное здание на Советском проспекте

В Калининграде объявлен электронный аукцион по продаже арестованного имущества — нежилого здания на Советском проспекте, 59. Начальная цена лота составляет 29,92 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте ГИС «Торги».

Речь идет об административном здании площадью 316 кв. м (кадастровый номер 39:15:121304:42), расположенном на земельном участке площадью 788 кв. м с кадастровым номером 39:15:121304:23. Объект трехэтажный, с одним подземным этажом, построен в 1945 году, стены — кирпичные. Категория земель — земли населенных пунктов, разрешенное использование — под административное здание.

Имущество принадлежит ООО «Финансы и недвижимость» и реализуется в рамках процедуры взыскания. В документации лота уточняется, что торги проходят повторно со снижением начальной цены на 15%.

На объект наложены обременения, включая арест, запрет регистрационных действий и аренду. Кроме того, в документации сообщается, что " в выписке из ЕГРН имеются правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости: представлены документы на государственную регистрацию: Регистрация и погашение сделки об ограничении (обременении) права. У покупателя могут возникнуть трудности с государственной регистрацией права собственности на приобретенный объект недвижимости".

Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 мая, сами торги назначены на 29 мая. Размер задатка составляет 5,98 млн руб. (20% от начальной стоимости), шаг аукциона — 299,2 тыс. руб.

Отмечается, что на участке также расположено одно нежилое здание — мастерские, при этом данные о его правообладателе не установлены.