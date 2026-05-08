Мэрия выделяет 30 млн рублей на изготовление и установку 15 остановочных павильонов

Администрация Калининграда ищет подрядчика для изготовления и установки 15 остановочных павильонов. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 15 мая, итоги подведут 19 мая. Максимальная цена контракта составляет 30,7 млн рублей. Работы необходимо выполнить до 15 декабря 2026 года.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит изготовить и установить новые остановочные павильоны на 15 остановках общественного транспорта в разных районах Калининграда. Речь идёт о следующих остановках:

— «Памятник» (из центра) — ул. Челюскинская;

— «Мельничный пруд» (из центра) — ул. Подполковника Емельянова;

— «ОКБ Факел» (из центра) — Московский проспект;

— «Детский сад № 129» (в центр) — ул. Челюскинская;

— «Памятник» (в центр) — ул. Челюскинская;

— «Школа № 38» (в центр) — ул. Зелёная;

— «ул. Генерала Челнокова» (в центр);

— «ул. Генерала Челнокова» (из центра);

— «Магазин „Бауцентр“» (в центр) — ул. Гайдара;

— «Магазин „Бауцентр“» (из центра) — ул. Гайдара;

— «Озеро Пеньковое» (в центр) — ул. Коммунистическая;

— «ул. Демьяна Бедного» (из центра) — ул. Островского;

— «ул. Герцена» (в центр) — ул. Колхозная;

— «ул. Гоголя» (в центр) — ул. Тельмана;

— «Гостиница Калининград» (в центр) — Ленинский проспект.

На ряде объектов предусмотрен демонтаж старых павильонов, скамеек, урн и информационных вывесок с последующей транспортировкой конструкций на базу хранения на Мамоновском шоссе. На отдельных остановках также планируют обустроить новые площадки с покрытием из тротуарной плитки.

Павильоны выполнят в едином стиле, соответствующем уже установленным в городе конструкциям. Каркас изготовят из стальных профильных труб с покрытием коричневого цвета. Крыши, задние и боковые стенки сделают из закалённого тонированного стекла с антивандальным покрытием. На остановках установят скамьи из древесно-полимерного композита и новые урны с пепельницами. Кроме того, подрядчик должен будет разместить двуязычные вывески с названиями остановок — на русском и английском языках.