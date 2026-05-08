+20°C на один день: обзор погоды в Калининграде на вторую половину майских праздников

В ближайшие дни жителей региона ждёт умеренно прохладная погода. Наиболее тепло, солнечно и комфортно будет Калининграде и западной части области, сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В субботу ночью температура воздуха опустится до +6...+9°C (местами до +4...+5°C), будет преимущественно облачно, возможны небольшие дожди на востоке региона (Озёрский, Нестеровский, Гусевский, Черняховский районы). Утром потеплеет от +6...+9°C на восходе до +10...+13°C к полудню (на побережье и востоке области до +9...+12°C), в Калининграде, на юго-западе области и побережье — переменная облачность, на северо-востоке региона — облачно с прояснениями, без существенных осадков (возможны небольшие дожди/морось в восточном приграничье). Днём в Калининграде и области до +13...+15°C (местами до +16°C), у побережья до +12...+14°C, малооблачно, на востоке области (Озёрский, Нестеровский, Гусевский, Краснознаменский районы) до +8...+12°C, облачно с прояснениями, возможны небольшие дожди. Вечером похолодает от +6...+10°C на закате до +4...+7°C к полуночи, в Калининграде и на западе области — малооблачно, на востоке — облачно с прояснениями (местами возможны небольшие дожди). Ветер северо-восточный (у побережья переменный на северный), слабый/умеренный (2-8 м/с), днём на востоке области в порывах до 10-12 м/с.

В воскресенье ночью по области до +2...+5°C (на уровне почвы возможны заморозки до 0...-1°C), у побережья +3...+6°C, на большей части региона — ясно/малооблачно, на востоке — облачно с прояснениями, без существенных осадков (местами возможны небольшие дожди). Утром потеплеет от +2...+6°C на восходе до +10...+13°C к полудню, в Калининграде, на западе и побережье — ясно/малооблачно, на востоке — облачно с прояснениями. Днём до +13...+15°C (местами до +16°C), у побережья до +10...+14°C, в Калининграде, на западе и побережье — малооблачно, на востоке области — переменная облачность/облачно с прояснениями, без осадков. Вечером похолодает от +8...+11°C на закате до +5...+8°C к полуночи, ожидается переменная облачность. Ветер преимущественно северный/северо-западный (вечером переменный на юго-восточный), слабый/умеренный (2-7 м/с), на севере области днём в порывах до 8-12 м/с.

«В понедельник мы окажемся в южном секторе циклона, который сформируется над Европой и принесет южные воздушные массы с потеплением до +20°C. Впрочем, ветер станет порывистый, а во второй половине суток повысится вероятность дождей, гроз при прохождении атмосферных фронтов», — добавили в паблике.

Во вторник и среду регион с большей вероятностью окажется в тыловой части циклона, куда поступят северные воздушные массы, похолодает, по предварительным данным, до+10...+13°C, повысится вероятность усиления ветра, кратковременных осадков. Долгосрочные расчёты демонстрируют вероятность потепления до более комфортных +15°C и выше лишь во второй половине следующей недели.