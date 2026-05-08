Омбудсмен: подростки стали чаще звонить на телефон доверия с «тяжелыми вопросами»

В 2025 году на детский телефон доверия (ДТД) в Калининградской области поступило 7233 обращения. Такие данные приводятся в ежегодном докладе уполномоченного по правам ребенка в регионе Ирины Ткаченко.

Как отмечается в документе, годом ранее на общероссийский номер детского телефона доверия поступило 7356 обращений. В 2025-м за помощью обратились 4027 детей и подростков, 600 родителей и законных представителей, а также 2606 иных граждан — студентов, опекунов, бабушек и дедушек.

«Анализ обращений на ДТД за 2025 год показывает интересную динамику. Общее количество звонков снизилось по сравнению с прошлым годом, но это не повод для спокойствия. Как отмечают специалисты, сами разговоры стали сложнее и глубже. Подростки звонят не просто „поговорить“, а с действительно тяжёлыми, наболевшими вопросами», — говорится в докладе.

Чаще всего несовершеннолетние обращались с проблемами отношений со сверстниками, конфликтами в семье, чувством одиночества, тревогой за близких, а также трудностями с учебой и выбором профессии. Для родителей основными темами обращений оставались воспитание детей, поиск путей к примирению и вопросы психического и физического здоровья ребенка.

Согласно статистике, в 2025 году на телефон доверия поступило 1504 обращения по вопросам отношений ребенка со сверстниками, 861 — по детско-родительским отношениям, 400 — по учебным проблемам и профориентации. Кроме того, специалисты зафиксировали 64 обращения, связанные с буллингом, интернет-угрозами и вовлечением детей в деструктивные сообщества. Годом ранее таких обращений было 52.

Также выросло число звонков по поводу жестокого обращения с ребенком в семье — с 43 до 63. По вопросам сексуального насилия в отношении детей в 2025 году поступило 11 обращений против шести годом ранее.

В докладе отмечается, что региональная служба детского телефона доверия работает на базе трех учреждений, подведомственных министерствам образования, здравоохранения и социальной политики Калининградской области. Координацию работы службы осуществляет уполномоченный по правам ребенка. Кроме работы на горячей линии, специалисты службы в течение года провели 30 занятий в школах, охватив 648 учащихся.

В 2023 году на общероссийский номер детского телефона доверия поступило 7365 обращений. Тогда омбудсмен сообщала, что дети чаще всего звонили из-за проблем в семье и отношений со сверстниками.