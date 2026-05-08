Усадебный дом XIX века в Родниках признали ОКН

Фото: prussia39
Власти Калининградской области включили в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ усадебный дом XIX века, расположенный на ул. Марьина, 21 в пос. Родники, в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ региональной службы госохраны ОКН размещен на портале официально опубликованных правовых актов.

Памятник расположен в исторической части пос. Родники Гурьевского округа. Его называют «примером усадебного дома середины XIX века». Памятник сохранился с незначительными изменениями архитектурного облика.

«Объемно-планировочное решение памятника представлено прямоугольным B плане одноэтажным основным объемом с мансардой и подвалом; объемом одноэтажной восточной пристройки и объемом современной одноэтажной западной пристройки. Входы в здание выполнен на южном и северном фасадах основного объема; на северном фасаде восточной пристройки», — следует из документа.

Для объекта также утвердили границы территории и режим использования. Так, запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение их объемно-пространственных характеристик. Кроме того, запрещено проводить земляные, строительные, мелиоративные и иные работ, «за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия».

По данным портала «prussia39», с 1826 года имение Арнау принадлежало государственному министру и обер-президенту Пруссии Теодору фон Шёну. До настоящего времени сохранился фрагмент памятника. Дом получил статус выявленного объекта культурного наследия в декабре 2013 года.

