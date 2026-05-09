Облачно, преимущественно без осадков: погода в Калининградской области 9 мая

Днём в субботу, 9 мая, в Калининградской области ожидается облачная погода. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +14°C. Атмосферное давление — 764 мм, ветер северо-восточный, 3 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске в субботу ожидается температура воздуха +11°C, на востоке области +16°С и небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу облачно, утром дождь. Температура утром +9,2°C, днём +12,9°C, вечером +7,1°C. Влажность составит до 66%, давление — 764 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в субботу днём в Калининграде, центральной, северной и западной части региона (Гурьевский, Гвардейский, Багратионовский, Полесский, Славский, Правдинский, запад Черняховского р-на) потеплеет до +13...+15°C, у побережья до +10...+13°C, малооблачно/переменная облачность, без осадков. На востоке области (Озерский, Нестеровский, Гусевский, Краснознаменский, восток Черняховского р-на) днем всего +5...+9°C (в приграничье Виштынецкой возвышенности до +4°C), преимущественно облачно, временами возможны слабые дожди. Атмосферное давление 765-764 мм рт.ст.