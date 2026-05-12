Пасмурно, дожди: погода в Калининградской области 12 мая

Днём во вторник, 12 мая, в Калининградской области ожидается облачная погода. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +15°C. Атмосферное давление — 750 мм, ветер западный, 5 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске +12°C, на востоке области +14°С. На большей части региона прогнозируются дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник пасмурно. Температура утром +11°C, днём +13°C, вечером +9°C. Влажность составит до 76%, давление — 747 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.