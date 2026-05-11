В Калининграде отменили «День колеса» и велопарад

В 2026 году в Калининграде не будет «Дня колеса» и традиционного велопарада. Об этом в понедельник, 11 мая, сообщили организаторы обоих мероприятий.

«Друзья, делимся важным обновлением, — сообщили организаторы в официальном паблике события. — К сожалению, в этом году не состоятся „День колеса“ и Калининградский велопарад. Такое решение связано с тем, что оргкомитету не удалось подтвердить необходимое финансирование для проведения мероприятий на должном уровне. Мы знаем, как многие ждали это событие, и сами очень расстроены — для нас это всегда больше, чем просто мероприятие, это про атмосферу города, движение и объединение людей».

Оргкомитет выразил надежду, что в следующем сезоне оба события вернутся в Калининград.