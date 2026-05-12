Калининградский отельер: цены на размещение в отелях пришлось снизить до уровня 2023 года

Из-за снижения спроса стоимость размещения в гостиницах пришлось опустить до уровня 2023 года. Об этом «Новому Калининграду» рассказал владелец гостиницы в Светлогорске и мини-отелей в Калининграде Андрей Виноградов.

По его словам, корректировать цены пришлось, чтобы сохранить объёмы бронирования.

«Одним из факторов, влияющих на объемы бронирования, является стоимость номеров, и мы её снижаем. Например, в марте, апреле и в мае мы это делали три раза, и сегодня цены эквивалентны стоимости проживания в... 2023 году. Но и это, судя по всему, не предел. Возможно, в высокий сезон нам — надеюсь, этого все-таки не произойдет — придется вернуться к ценам еще более ранних лет, а это будет уже на грани рентабельности», — отметил Виноградов.

Отельер добавил, что на гостиничный рынок влияет рост популярности посуточной аренды квартир.

«Посуточная аренда квартир в ущерб отелям сегодня растёт, что неудивительно, учитывая снижение доходов населения. Отдыхать людям ещё хочется, но отдыхать особо уже не на что. И тогда те, кто еще вчера предпочитал жить, например, в трехзвездочном отеле с завтраками и видом на море, сегодня селятся в небольшой квартире на окраине и завтраки готовят себе из ассортимента соседней „Пятерочки“», — подчеркнул он.