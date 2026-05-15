Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с женщиной, ставшей инвалидом после операции

В центральный аппарат Следственного комитета России будет представлен доклад о результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту оказания ненадлежащей медицинской помощи Ирине Зайченко, которая стала инвалидом после операции. Информацию «Новому Калининграду» подтвердили в СК.

«В СМИ сообщается о том, что в результате оказания ненадлежащей медицинской помощи жительнице Калининграда были причинены тяжкие последствия для ее здоровья. Супруг потерпевшей высказывает несогласие с результатами расследования уголовного дела и подвергает критике многочисленные процессуальные нарушения, допущенные следствием, и ненадлежащее проведение экспертизы», — отмечается в сообщении.

По данному факту следственными органами СК России по Калининградской области расследовалось уголовное дело, которое было прекращено. Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Канонерову представить доклад о принятых процессуальных решениях и их основаниях, а также по доводам публикации.

