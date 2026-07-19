ЦИК завершил заверение списков всех 11 партий, участвующих в выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия России завершила заверение списков всех 11 политических партий, выдвинувших кандидатов на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

Последней партией, чьи документы были рассмотрены и заверены, стала экологическая партия «Зеленые». По словам Памфиловой, на этом этап заверения партийных списков полностью завершен.

Как напоминает портал, ранее ЦИК заверил федеральные списки кандидатов и списки кандидатов по одномандатным округам от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Новых людей», «Яблока», Партии пенсионеров, партии «Коммунисты России», «Родины» и Партии прямой демократии.

Следующим этапом станет регистрация списков кандидатов. На данный момент документы на регистрацию федеральных списков подали пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия».

Первой зарегистрированной на выборах Госдумы партией стала КПРФ — ее федеральный список ЦИК утвердил 17 июля.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Одновременно с ними в России состоится более 2,2 тыс. избирательных кампаний различных уровней, в ходе которых предстоит заместить около 20,7 тыс. выборных должностей и депутатских мандатов.