В Калининграде собирают деньги для подростка с ДЦП на поездку к месту лечения

Благотворительный фонд «Берег надежды» объявил сбор средств для 15-летнего Кирилла Кочерова из Калининграда. Подросток с рождения живет с диагнозом детский церебральный паралич. Средства необходимы на поездку в Санкт-Петербург для продолжения лечения и обследований. Сумма сбора составляет 100 тысяч рублей.

Как рассказали в фонде, недавно Кирилл перенес операцию в федеральном медицинском центре — Детском ортопедическом институте имени Турнера в Санкт-Петербурге. Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако после операции мальчик упал и получил тяжелый осколочный перелом ноги. Из-за этого семье пришлось вновь ехать в Санкт-Петербург на повторную операцию.

Сейчас Кириллу предстоит очередная поездка в северную столицу. Врачи должны снять гипс, проверить, как срослась кость, а также изготовить для подростка специальные ортезы.

Фонд «Берег надежды» собирает средства на билеты к месту лечения, транспортировку Кирилла в лежачем положении от дома до вокзала и от вокзала до медицинского учреждения, а также на дополнительные обследования. Помочь подростку можно на сайте благотворительной организации.