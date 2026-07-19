Новый министр культуры Литвы выступил за недопуск «пророссийских» артистов

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Новый министр культуры Литвы выступил за недопуск «пророссийских» артистов

Министр культуры Литвы Лукас Альсис заявил, что считает недопустимыми выступления в стране артистов, которых власти относят к «пророссийским». Об этом, как передает «Спутник Литва», сообщают литовские СМИ.

По словам главы Минкульта, такие исполнители не должны получать возможность выступать в Литве и других «демократических странах». Альсис также отметил, что проблему следует решать не только через изменение законодательства, но и посредством развития критического мышления в обществе.

Министр обратил внимание на случаи, когда музыкальные исполнители и концертные коллективы попадают в Литву через агентства, работающие в других европейских государствах. По его мнению, подобные ситуации вызывают широкий общественный резонанс.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения в литовском Сейме законопроекта, предусматривающего запрет на въезд в страну иностранцам, которые после начала боевых действий на Украине участвовали в культурных, концертных или развлекательных мероприятиях в России и Белоруссии.

Как напоминает портал, ранее группа литовских парламентариев предложила ограничить таким деятелям въезд в республику сроком на пять лет. Законопроект принят к рассмотрению парламентом.

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