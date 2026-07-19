Из коммуналки в новостройку: в Калининградском зоопарке показали авиарий для попугаев

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Из коммуналки в новостройку: в Калининградском зоопарке показали авиарий для попугаев

В Калининградском зоопарке попугаев переселили из служебных помещений старого Птичника в новый авиарий. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Новыми жильцами вольера стали белый какаду по кличке Сахарок, зеленокрылый ара Монкевич, жако Бен и Лаки, а также еще несколько зеленокрылых ара.

Как отметили в зоопарке, новый авиарий просторнее прежних помещений. Кроме того, условия стали удобнее и для сотрудников, которым теперь проще проводить уборку и работать с питомцами.

«Хочешь — летай, хочешь — ходи, хочешь — по стенам, а хочешь — по потолку. Здесь можно копаться в свежем песочке, ковыряться в древесной коре, сидеть высоко и низко, в общем, жить на полную катушку», — рассказали в зоопарке.

Для посетителей в новом вольере предусмотрены большие смотровые стекла, через которые можно наблюдать за попугаями и общаться с ними.

Видео: пресс-служба Калининградского зоопарка

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