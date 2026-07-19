Список «Справедливой России» на выборах в Заксобрание возглавил Юрий Шитиков

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» выдвинуло кандидатов на выборы депутатов Законодательного собрания Калининградской области. Решение было принято на партийной конференции, состоявшейся 18 июля, сообщается на сайте партии.

Как сообщил «Новому Калининграду» председатель регионального отделения партии Юрий Шитиков, общеобластную часть списка на выборах в областной парламент возглавил он сам. Вторым номером в списке стал Павел Фёдоров, выдвинутый партией кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному округу № 99.

«Третий мандат, если мы получим, тогда его получит тот, кто в территориальной группе наберёт большее количество голосов», — пояснил Шитиков.

Как сообщила пресс-служба партии, на выборах в Законодательное собрание выдвинуты 54 кандидата по партийным спискам и 18 кандидатов по одномандатным округам. На выборах в городской Совет Калининграда «Справедливая Россия» будет представлена 19 кандидатами. Еще 15 кандидатов партия выдвинула на муниципальных выборах в семи округах области.

Напомним, ранее сообщалось, что список «Единой России» на выборах в Законодательное собрание Калининградской области возглавил губернатор Алексей Беспрозванных, список ЛДПР — лидер партии Леонид Слуцкий, а список «Яблока» — политолог и руководитель аналитического центра партии Иван Большаков.

Выборы депутатов Законодательного собрания Калининградской области восьмого созыва пройдет 18, 19 и 20 сентября. В состав областного парламента предстоит избрать 40 депутатов: 20 по одномандатным округам и 20 по единому округу. В этот же день состоятся выборы в Горсовет Калининграда и муниципальные окружные советы.