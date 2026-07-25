Блогеру, перевернувшему лодку с ребёнком на Преголе, избрали меру пресечения (фото)

Московскому блогеру, перевернувшему лодку с ребёнком на Преголе, избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«На мужчину возложена обязанность своевременно являться по вызовам следователя, соблюдать несколько запретов: покидать место жительства поздним вечером и ночью, общаться с потерпевшими и свидетелями по делу, пользоваться электронными средствами связи и прочее», — говорится в сообщении.

Следователями Западного МСУТ СК России фигуранту предъявлено обвинение по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.

По версии следствия, 29 июня 2026 года подозреваемый, находясь в акватории реки Преголи, управляя арендованным маломерным судном с двумя пассажирами на борту, грубо нарушил общественный порядок и требования безопасного судовождения. Осуществляя видеосъемку, он выполнял маневры на высокой скорости, создавая опасное волнение воды. В результате противоправных действий была создана реальная угроза жизни и здоровью несовершеннолетних воспитанников спортивной школы по водным видам спорта, проводивших тренировку на байдарках и каноэ. Один из подростков оказался в воде после опрокидывания плавательного средства.

Мама пострадавшего мальчика обратилась на личный прием к руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России с заявлением о привлечении нарушителя к ответственности. Виталий Саксин дал поручение о возбуждении уголовного дела.