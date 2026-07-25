На ул. Энергетиков в Калининграде сбили подростка на мопеде

На ул. Энергетиков в Калининграде сбили подростка на мопеде
Фото: ГАИ Калининградской области
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В субботу, 25 июля, около 15:30 в районе дома 35 на ул. Энергетиков в Калининграде произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

«По оперативным данным, водитель (2004 года рождения), управляя автомобилем „Форд“, при повороте с ул. Энергетиков на прилегающую территорию (к ТЦ „Мегаполис“) не предоставил преимущество в движении мопеду под управлением водителя (2013 года рождения), двигавшегося во встречном направлении. В результате дорожного происшествия несовершеннолетний водитель направлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые процессуальные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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