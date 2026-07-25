Капремонт «Дома семьи» в Калининграде планируют завершить раньше срока (фото)

Капремонт «Дома семьи» в Калининграде планируют завершить раньше срока (фото)
Фото: телеграм-канал Елены Дятловой
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Закончить капитальный ремонт «Дома семьи» на ул. Леонова в Калининграде планируют раньше обозначенного ранее срока — к началу сентября. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова.

«Уверена, что в сентябре „Дом семьи“ вновь распахнёт свои двери перед тысячами своих посетителей», — написала сити-менеджер в своём телеграм-канале.

В ходе рабочего выезда на объект 24 июля глава горадминистрации рассказала, что работы включают не только реконструкцию здания, но и благоустройство прилегающей территории. Подрядчик выровнял её, проложил тротуарные дорожки и обустроил детскую площадку. Кроме того, посажена часть деревьев, проложены коммуникации под освещение и водоотведение. На следующей неделе планируется монтаж малых архитектурных форм. Также проектом предусмотрены спортивная зона, полоса препятствий, городской огород и небольшой сценический комплекс.

«Столь масштабные перемены стали возможны благодаря поддержке Росмолодёжи в рамках нацпроекта „Молодежь и дети“. 24 млн рублей — стоимость непосредственно капремонта, ещё примерно столько же направили на благоустройство прилегающей территории, 2,6 млн рублей — на обновление материально-технической базы и около 8 млн рублей выделяется на поддержку проводимых учреждением мероприятий (они бесплатны для калининградцев)», — отметила Дятлова.

О том, что здание планируют закрыть на капремонт, стало известно в феврале 2026 года. В ответе министерства молодёжной политики Калининградской области на запрос «Нового Калининграда» говорилось, что средства на проведение работ поступают из федерального и областного бюджетов, получателем выступает администрация Калининграда. По информации министерства, открытие обновлённого центра изначально было запланировано на декабрь 2026 года. К ремонту приступили весной текущего года.

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