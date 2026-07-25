В Балтийске раскрыли имя хедлайнера Дня города

На Дне города в Балтийске в воскресенье, 26 июля, выступит певец Дмитрий Колдун (0+). Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Программа праздника была опубликована ранее, однако имя хедлайнера заранее называть не стали.

«Мы готовим для балтийцев и гостей города особый сюрприз: вас ждет выступление известных столичных артистов. Уже на следующей неделе мы раскроем имена и пригласим всех на большой праздничный концерт!» — говорилось в анонсе.

В администрации обращают внимание, что в этом году «ради общей безопасности» не будут проводить традиционный водно-спортивный праздник, который всегда был приурочен ко Дню Военно-Морского Флота. Также на всех локациях будет действовать усиленное патрулирование.

Кроме того, власти Балтийска предупреждают о ряде транспортных ограничений. «25 июля с 22:00 до 26 июля 22:30 ограничивается движение и запрещается стоянка на улицах: Кронштадтская, Головко, Н. Кузнецова, а также на территории морского причала № 3. На указанных участках будет работать эвакуатор. <...> Паромная переправа в этот день будет работать только на выпуск автомобилей, прибывших ранее. Добраться на Балтийскую косу можно будет исключительно без личного автомобиля», — подчеркивается в сообщении.



