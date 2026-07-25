Московский блогер, перевернувший лодку с ребёнком на Преголе, задержан

По факту противоправных действий судоводителя-блогера, перевернувшего лодку с ребёнком на Преголе, возбуждено уголовное дело. 29-летнего москвича подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Мужчина задержан, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

«По версии следствия, 29 июня 2026 года подозреваемый, являющийся блогером, находясь в акватории реки Преголя в городе Калининграде, управляя арендованным маломерным судном с двумя пассажирами на борту, грубо нарушил общественный порядок и требования безопасного судовождения. Осуществляя видеосъемку, он выполнял маневры на высокой скорости, создавая опасное волнение воды. В результате противоправных действий была создана реальная угроза жизни и здоровью несовершеннолетних воспитанников спортивной школы по водным видам спорта, проводивших тренировку на байдарках и каноэ», — говорится в сообщении.

Один из подростков оказался в воде после опрокидывания плавательного средства. Мама пострадавшего мальчика обратилась на личный прием к руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России с заявлением о привлечении нарушителя к ответственности. Виталий Саксин дал поручение о возбуждении уголовного дела.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В настоящее время следователи Западного МСУТ СК России проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы.