Колесник обжаловал в Верховном суде решение об изъятии акций торгового порта

Депутат Госдумы Андрей Колесник обжаловал решение об изъятии акций Калининградского морского торгового порта в Верховном суде. Информация об этом появилась в картотеке ВС РФ.
В суд поступила жалоба от адвоката Владислава Филатьева в интересах Андрея Колесника, его супруги Марины Лысенко и тещи Надежды Лысенко. Другой представитель депутата — Александр Ковалев — отдельно обратился в Верховный суд РФ в интересах Андрея Колесника. В обоих заявлениях обжалуется решение Центрального районного суда Калининграда об обращении имущества депутата в доход государства.
Первая инстанция постановила по иску Генпрокуратуры РФ изъять у семьи парламентария контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. С Колесника и его супруги также взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей. Апелляционная и кассационная инстанции оставили это решение в силе.
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Жалобы в Верховный суд также подавали участники сделок по продаже 46,5% акций Калининградского морского торгового порта. Заявления направляли бизнесмен Дмитрий Пурим, гражданка Марина Дубинина, продавшая ему 3,5% ценных бумаг предприятия, и компания «Коксохимтранс», 43% акций которой перешли к шотландской фирме Orneto Partners LP. Впоследствии от них поступили ходатайства о приостановлении производства. Сейчас участники сделок обжалуют отказ в пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам, основываясь на установленных фактах по делу Андрея Колесника. Верховный суд их кассации рассматривать не стал.Сейчас основным акционером Калининградского морского торгового порта выступает Росимущество, на его счет зачислено 98 250 ценных бумаг предприятия. Как писали в середине марта «Ведомости», государство рассматривает его приватизацию. В марте в порту сменился генеральный директор. Вместо Владимира Лавренчука компанию возглавил Максим Скатов. На сегодняшний день он также остается директором управляющей компании Калининградского рыбного порта.