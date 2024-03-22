Колесник обжаловал в Верховном суде решение об изъятии акций торгового порта

Депутат Госдумы Андрей Колесник обжаловал решение об изъятии акций Калининградского морского торгового порта в Верховном суде. Информация об этом появилась в картотеке ВС РФ.

В суд поступила жалоба от адвоката Владислава Филатьева в интересах Андрея Колесника, его супруги Марины Лысенко и тещи Надежды Лысенко. Другой представитель депутата — Александр Ковалев — отдельно обратился в Верховный суд РФ в интересах Андрея Колесника. В обоих заявлениях обжалуется решение Центрального районного суда Калининграда об обращении имущества депутата в доход государства.

Первая инстанция постановила по иску Генпрокуратуры РФ изъять у семьи парламентария контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. С Колесника и его супруги также взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей. Апелляционная и кассационная инстанции оставили это решение в силе.

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Жалобы в Верховный суд также подавали участники сделок по продаже 46,5% акций Калининградского морского торгового порта. Заявления направляли бизнесмен Дмитрий Пурим, гражданка Марина Дубинина, продавшая ему 3,5% ценных бумаг предприятия, и компания «Коксохимтранс», 43% акций которой перешли к шотландской фирме Orneto Partners LP. Впоследствии от них поступили ходатайства о приостановлении производства. Сейчас участники сделок обжалуют отказ в пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам, основываясь на установленных фактах по делу Андрея Колесника. Верховный суд их кассации рассматривать не стал.