Калининград оказался на последнем месте в рейтинге по доходности инвестиций в недвижимость

Калининград замыкает рейтинг российских городов по доходности инвестиций в недвижимость. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Среднегодовая реальная доходность инвестиций в недвижимость за три года с учётом сдачи её в аренду оказалась в областном центре отрицательной и составила −2,9%. Такие показатели позволили разместить Калининград на 79 месте рейтинга. Годом ранее город занимал 31 место. Тогда среднегодовая реальная доходность инвестиций в недвижимость за три года с учётом её сдачи в аренду составляла 10,2%, без учёта сдачи в аренду — 4,9%.

Несколько лучше результат в Якутске (- 2,1% годовых). Отрицательная реальная доходность недвижимости наблюдается ещё в шести российских городах, к ним относятся Орёл, Калуга, Южно-Сахалинск, Казань, Тверь и Ханты-Мансийск. Фактически в этих городах доходность недвижимости не соответствует уровню потребительской инфляции, то есть недвижимость (с учётом сдачи её в аренду) не позволяла на рассматриваемом временном горизонте даже сохранять свои деньги.

Кроме вышеперечисленных, в замыкающую рейтинг десятку входят также Кемерово, где реальная доходность инвестиций в недвижимость за три года составила 0,1%, и Москва (+0,3%).

Лидером рейтинга по доходности инвестиций в типовую недвижимость является Абакан, где в 2023-2025 годах с учётом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести 25,3% годовых. Такой результат стал возможен из-за более чем двукратного удорожания стоимости квадратного метра жилья на вторичном рынке за указанный промежуток времени.

Доходность инвестиций в типовую недвижимость в Оренбурге за три года составила 20,2%, что позволило городу занять второе место в рейтинге. На третьей строчке разместился Челябинск, где доходность инвестиций составила 16,4%.

Также в десятку лидеров вошли Курск (+15,4%), Магадан (+15,1%), Великий Новгород (+14,2%), Смоленск (+14,2%), Иваново (+14%), Симферополь (+13,2%) и Горно-Алтайск (+13,1%). Во всех городах первой десятки рейтинга стоимость квадратного метра выросла более чем на 50% в 2023-2025 годах. Они входят в число лидеров по этому показателю.

Доходность для целей исследования считалась в среднем за три года (2023-2025 годы) от прироста стоимости квартиры и сдачи её в аренду. В расчётах учитывались выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт и налогов на имущество физических лиц. Среднегодовая доходность рассчитывалась с учётом потребительской инфляции. Для расчётов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров. В рейтинг включены административные центры субъектов РФ, по которым доступны данные официальной статистики.