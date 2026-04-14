УФССП: «живущий по законам СССР» алиментщик переводит сыну 850 рублей вместо 8 тысяч

УФССП: «живущий по законам СССР» алиментщик переводит сыну 850 рублей вместо 8 тысяч
Фото пресс-службы регионального УФССП
В Правдинском районе возбуждено уголовное дело в отношении алиментщика, который заявляет, что не признает российских законов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

По решению суда мужчина 1973 г.р. обязан ежемесячно перечислять на содержание 11-летнего сына 8,8 тыс. рублей. Вместо этого он платит только 850 рублей в месяц. Как объясняет алиментщик, он не признает легитимность российского законодательства и полагает, что СССР продолжает существовать. А по советским деньгам суммы в 850 рублей на месяц для ребенка вполне достаточно. В результате алиментная задолженность мужчины достигла почти 650 тысяч рублей.

Так как алиментщик не трудоустроен официально и у него нет имущества, на которое можно обратить взыскание, судебные приставы сначала применили к должнику меры административного воздействия. Однако 40 часов обязательных работ он не отбыл. Теперь в отношении должника возбуждено уголовное дело за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка (ст. 157 УК РФ. Мужчине грозит реальное наказание вплоть до лишения свободы сроком на один год.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter