УФССП: «живущий по законам СССР» алиментщик переводит сыну 850 рублей вместо 8 тысяч

В Правдинском районе возбуждено уголовное дело в отношении алиментщика, который заявляет, что не признает российских законов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

По решению суда мужчина 1973 г.р. обязан ежемесячно перечислять на содержание 11-летнего сына 8,8 тыс. рублей. Вместо этого он платит только 850 рублей в месяц. Как объясняет алиментщик, он не признает легитимность российского законодательства и полагает, что СССР продолжает существовать. А по советским деньгам суммы в 850 рублей на месяц для ребенка вполне достаточно. В результате алиментная задолженность мужчины достигла почти 650 тысяч рублей.

Так как алиментщик не трудоустроен официально и у него нет имущества, на которое можно обратить взыскание, судебные приставы сначала применили к должнику меры административного воздействия. Однако 40 часов обязательных работ он не отбыл. Теперь в отношении должника возбуждено уголовное дело за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребенка (ст. 157 УК РФ. Мужчине грозит реальное наказание вплоть до лишения свободы сроком на один год.