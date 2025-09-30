СМИ: новые микроэлектрокары «Автотора» стоят от 840 тыс. рублей (фото)

Калининградский автохолдинг «Автотор» намерен определить объем производства новых электромобилей бренда Eonyx в зависимости от спроса на рынке, на текущий момент выпущена небольшая партия в несколько сотен электромобилей. Как передает ТАСС, об этом сообщил представитель официального дистрибьютора марки в России «Авто смарт мобилити». По данным журнала «За рулем», автомобили будут стоить от 840 тыс. руб.

«Мы будем действовать поэтапно. На текущий момент объем производства состоит из относительно небольшой тестовой партии в несколько сотен электромобилей. В зависимости от обратной связи рынка и первичного спроса будет формироваться основной объем производства», — прокомментировали в «Авто смарт мобилити». Там считают, что выпуск таких автомобилей — это пока незанятая и перспективная ниша на российском рынке.

В настоящее время электромобили Eonyx можно купить в Москве, Калининграде, Краснодаре и Новороссийске, дилерская сеть будет постепенно расширяться. «Клиенты могут подавать заявки на автомобили Eonyx с 23 сентября. Линейка включает хэтчбек M2, цена которого начинается от 840 тыс. рублей, а также компактные грузовые модели Profi и Cargo, стоимостью 890 тыс. и 990 тыс. рублей соответственно», — пишет журнал «За рулем».

На сайте автохолдинга отмечается, что Eonyx M2 относится к категории L7 — это четырехколесное транспортное средство с ненагруженной массой менее 400 кг (без учета массы аккумуляторов). Для управления требуются права категории В, а государственный номер, как у мотоцикла, крепится только сзади.

«При длине всего 2860 мм и колесной базе 1900 мм, снаряженная масса составляет 765 кг. Электромотор работает от батареи емкостью 150 А·ч, обеспечивая запас хода до 130 километров. Максимальная скорость достигает 80 км/ч, — отмечается на сайте компании. — Оснащение включает кондиционер, обогревы, современную мультимедийную систему». В машине есть багажник, зарядка осуществляется от обычной розетки 220В, полный цикл зарядки занимает около 8 часов.