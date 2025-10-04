Эксперты назвали самые высокооплачиваемые рабочие и линейные специальности в регионе

Эксперты «Авито Работы» подвели итоги III квартала 2025 года на рынке труда и выявили самые востребованные и высокооплачиваемые вакансии в Калининградской области по рабочим и линейным специальностям, а также в категории транспорта и логистики. В числе лидеров — курьер и автослесарь.

По данным платформы, в категории рабочих профессий наиболее востребованной стала вакансия разнорабочего, со средним зарплатным предложением 72 074 руб./мес. Самой высокооплачиваемой вакансией среди рабочих профессий в 3-м квартале стал автослесарь, средняя предлагаемая плата для которого составила 131 685 руб./мес, что на 55% больше, чем годом раньше. В список высокооплачиваемых рабочих профессий также попали монолитчик и изолировщик. Средняя предлагаемая плата монолитчика составила 124 444 руб./мес. (+21%), изолировщика — 119 608 руб./месс. (+15%).

В категории транспорта и логистики самой востребованной и высокооплачиваемой вакансией стал курьер со средним предлагаемым доходом 168 627 руб./месс. (+27%). В то же время фактический доход курьера зависит от множества факторов: типа доставляемых товаров, графика работы, вида транспорта, количества выполненных заказов и сложности работы. Водители грузовика и газели также попали в список высокооплачиваемых профессий в сфере транспорта. Средняя предлагаемая плата водителей грузовика составила 88 424 руб./мес. (+21%), а водителей газели — 75 081 руб./месс. (+15%).

