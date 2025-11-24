Калининградская область осталась в топ-10 рейтинга вовлечённости в малый бизнес

Калининградская область осталась в топ-10 рейтинга вовлечённости в малый бизнес

Калининградская область осталась в первой десятке рейтинга регионов России по занятости населения в малом и среднем бизнесе (МСБ), заняв 10 место из 85. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства жителей региона, включая индивидуальных предпринимателей, составляла в 2024 году 241,9 тыс. человек. За три года показатель вырос на 9,5%. Доля работающих на предприятиях МСБ в общей численности занятых в экономике — 45,4%.

Годом ранее Калининградская область занимала в аналогичном рейтинге девятое место. Число работающих на предприятиях МСБ жителей региона составляло 251,8 тыс. человек.

Лидеры рейтинга — Республика Калмыкия, Санкт-Петербург и Новосибирская область. В каждом из этих регионов на предприятиях МСБ работают более 52% общей численности занятых в экономике региона. В сумме в этих регионах в малом и среднем бизнесе работают 2,7 миллиона человек, что составляет 9,3% от общероссийского уровня занятости в этой сфере. У 20 регионов доля занятых в малом и среднем бизнесе в общем числе занятых в экономике находится в диапазоне от 40% до 50%.

Последние места рейтинга занимают Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Республика Ингушетия, где на долю работников МСБ приходится менее 22% всех занятых в экономике региона.

Участие в исследование в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

В качестве показателя, по которому проводилось ранжирование регионов, использовалась рассчитанная доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике в 2024 году.


