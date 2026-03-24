Малый бизнес в России столкнулся с ростом налоговой нагрузки и падением выручки

Большинство малых и средних предприятий (МСП) в этом году столкнулось с ухудшением ведения бизнеса — из-за роста налоговой нагрузки и падения выручки. Для сохранения рентабельности предприниматели повышают цены, переходят на более дешевые материалы и оптимизируют внутренние процессы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса «Опоры России».

В этом году, следует из отчета «Опоры России» по результатам опроса о последствиях изменения налоговых условий (участвовало 3,3 тыс. респондентов), подавляющее большинство малых и средних предприятий (94,7% опрошенных) столкнулось с ухудшением условий ведения бизнеса по сравнению с прошлым годом. Значительными негативные изменения считают 76,5% респондентов. Причин тому несколько: падение выручки в начале года (отмечают 68,7%), снижение рентабельности и падение спроса.Одновременно с этим предприниматели уже ощутили рост налоговой нагрузки — это отметили 86,4% опрошенных.

Как отмечают в «Опоре России», совокупность всех этих факторов оказывает «разрушительное воздействие на предпринимательские настроения — это усугубляет экономическую нестабильность, подрывая уверенность бизнеса и тормозя его развитие».

Судя по результатам опроса, не всем предпринимателям удалось адаптироваться к новым условиям — о фактическом прекращении деятельности заявили 5,4% опрошенных. Полную готовность продолжать бизнес высказали только 23,7% предпринимателей. При этом довольно актуальным способом адаптации бизнеса остаются схемы дробления. Фактически их применяют немногие — 3,6% опрошенных, но почти 20% рассматривают дробление как один из возможных инструментов для оптимизации издержек и повышения эффективности ведения бизнеса.

На фоне роста издержек большинство предпринимателей повысили цены (82,7%). Делается это в том числе для покрытия роста цен поставщиков на комплектующие и сырье — с этим столкнулись 91,4% опрошенных. Одновременно с этим бизнес оптимизирует штат, внутренние процессы, а также переходит на более дешевые материалы. Впрочем, далеко не всем удалось в итоге компенсировать рост налоговой нагрузки и цен поставщиков — переложить рост затрат на стоимость товаров и сохранить таким образом рентабельность получилось у 7,6% предпринимателей. Частично рост издержек покрыли 49,3% опрошенных. Среди иных способов адаптации — смена налогового режима.

Эксперт сервиса онлайн-бухгалтерии для МСП «Контур.Эльбы» Антон Артемов полагает, что состояние малого бизнеса можно оценить как «напряженное и нестабильное» — многие сокращают расходы и откладывают инвестиции. Перспективы сектора МСП во многом зависят от адаптации к налоговым изменениям. Часть компаний сосредоточится на сокращении оборота, чтобы избежать НДС: по данным реестра субъектов МСП, за декабрь-март число микропредприятий выросло с 6,5 млн до 6,67 млн, из которых вновь созданы 1,36 млн. В долгосрочной перспективе, считает Антон Артемов, рынок очистится и станет более структурированным, но произойдет это ценой закрытия части бизнесов.