ФАС предупредила магазины о недопустимости повышения цен на яйца перед Пасхой

ФАС России направила предупреждение крупным торговым сетям о недопустимости необоснованного повышения цен на куриные яйца перед Пасхой. Об этом сообщает ТАСС.

«При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования. В случае снижения отпускных цен поставщиками ФАС рекомендовала торговым сетям транслировать это снижение конечным потребителям», — отметили в ФАС.

Кроме того, служба направила предупреждение о недопустимости роста цен на продукцию, пользующуюся повышенным спросом накануне праздника. В число таких товаров входят кондитерские изделия и сливочное масло.

При этом, как подчеркнули в Минсельхозе, рост стоимости яиц связан с сезонной корректировкой. В министерстве добавили, что в 2025 году производство яиц выросло на 4,3%, до 48,6 млрд штук. Кроме того, в Минсельхозе отметили, что за первые два месяца 2026 года сельхозорганизации произвели на 2,7% больше яиц, объем за указанный период составил 6,5 млрд штук.

