Власти: более 30 стран мира покупают товары калининградских производителей

Калининградские товары покупают более 30 стран мира. Как сообщает пресс-служба правительства области, в последние годы местный бизнес расширяет деловые контакты с Китаем, странами Юго-Восточной Азии и арабскими государствами.

«Нашими ключевыми партнёрами по внешнеэкономической деятельности сегодня являются Китай, Беларусь, Бразилия, расширяем связи с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами. Продукция из Калининградской области поставляется более чем в тридцать стран мира. Например, рыбные консервы, которые производятся в нашем регионе, покупают порядка 16 стран», — рассказал губернатор Алексей Беспрозванных.

Глава региона также отметил, что международные связи региона в образовании развиваются «динамично». Так, по словам Беспрозванных, 20% студентов в БФУ им. Канта — иностранцы. Кроме того, на образовательном форуме «ШУМ», куда приезжают представители медиа и журналистики, за три года побывало 232 иностранных участника из 86 стран.