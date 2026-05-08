Центральный банк объяснил причины спроса на наличные весной 2026 года

Все новости по теме: Банки и финансы
Центральный банк объяснил причины спроса на наличные весной 2026 года

Спрос со стороны россиян на наличные деньги в марте — апреле вырос на фоне адаптации к налоговым изменениям, а также временных перебоев с интернетом. Об этом сообщает ТАСС.

Участники отметили, что это могло быть связано и со «стремлением населения иметь запас средств оплаты», который не зависит от работы цифровой инфраструктуры, указывает ЦБ. При этом, как сообщили в регуляторе, такое перераспределение между наличными и безналичными средствами не создает самостоятельных инфляционных рисков, так как ведет лишь к изменению структуры денежной массы.

В то же время в целом сберегательная активность населения оставалась высокой, однако предпочтения постепенно смещались в сторону накопительных счетов, более коротких вкладов, недвижимости и ценных бумаг.

Отметим, что пресс-служба правительства области со ссылкой на региональное министерство цифровых технологий и связи сообщила, что в Калининградской области в период до 9 мая включительно возможны временные ограничения в работе мобильной связи и интернета. Соответствующие смс-сообщения получили абоненты разных операторов связи.

Как уточнили в ведомстве, перебои связаны с мерами по обеспечению безопасности в праздничные дни. Ограничения могут затронуть как голосовую связь, так и мобильный интернет. Не исключены сбои в работе банковских терминалов. Власти рекомендуют жителям и гостям региона заранее спланировать необходимые операции, в том числе снятие наличных. Кроме того, в министерстве советуют учитывать возможные ограничения при планировании маршрутов и поездок.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter