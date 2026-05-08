Центральный банк объяснил причины спроса на наличные весной 2026 года

Спрос со стороны россиян на наличные деньги в марте — апреле вырос на фоне адаптации к налоговым изменениям, а также временных перебоев с интернетом. Об этом сообщает ТАСС.

Участники отметили, что это могло быть связано и со «стремлением населения иметь запас средств оплаты», который не зависит от работы цифровой инфраструктуры, указывает ЦБ. При этом, как сообщили в регуляторе, такое перераспределение между наличными и безналичными средствами не создает самостоятельных инфляционных рисков, так как ведет лишь к изменению структуры денежной массы.

В то же время в целом сберегательная активность населения оставалась высокой, однако предпочтения постепенно смещались в сторону накопительных счетов, более коротких вкладов, недвижимости и ценных бумаг.

Отметим, что пресс-служба правительства области со ссылкой на региональное министерство цифровых технологий и связи сообщила, что в Калининградской области в период до 9 мая включительно возможны временные ограничения в работе мобильной связи и интернета. Соответствующие смс-сообщения получили абоненты разных операторов связи.

Как уточнили в ведомстве, перебои связаны с мерами по обеспечению безопасности в праздничные дни. Ограничения могут затронуть как голосовую связь, так и мобильный интернет. Не исключены сбои в работе банковских терминалов. Власти рекомендуют жителям и гостям региона заранее спланировать необходимые операции, в том числе снятие наличных. Кроме того, в министерстве советуют учитывать возможные ограничения при планировании маршрутов и поездок.