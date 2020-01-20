Пьяный гость повредил имущество гостиницы в Калининграде на 12 тысяч

Наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, повредившего имущество гостиницы в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализация из гостиницы на улице Озерной сотрудники вневедомственной охраны получили, находясь на маршруте патрулирования. Прибыв по указанному адресу, группа задержания выяснила, что один из гостей заведения, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, стал вести себя неадекватно и портить имущество гостиницы. Общий ущерб от действий хулигана превысил двенадцать тысяч рублей. Росгвардейцы задержали подозреваемого и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.
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