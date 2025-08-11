Калининградская область поднялась в рейтинге регионов по аварийности на дорогах

За год Калининградская область поднялась с 37 на 27 место из 85 в рейтинге российских регионов по аварийности на дорогах. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

В январе-июне 2025 года в Калининградской области произошло 81,4 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. единиц автотранспортных средств. По сравнению с прошлым годом показатель уменьшился на 6,7%. Число погибших и раненых на 100 тыс. жителей — 54,5 (годом ранее — 59,8).

Самое низкое количество ДТП с пострадавшими в России за первое полугодие 2025 года зафиксировано в Чечне, Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе, наибольшая аварийность отмечена в Туве, Костромской области и Калмыкии, свидетельствует исследование.

Рейтинг составлен на основе данных МВД РФ. Исследование строится на основе ранжирования регионов по количеству ДТП с пострадавшими в январе-июне 2025 года на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, которые включают автобусы, грузовые и легковые автомобили.

Участие в рейтинге в связи с отсутствием данных не принимали ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.