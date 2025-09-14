В Орловской области при подрыве железной дороги погибли три человека

В Орловской области при проверке железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. При подрыве одного из них, как сообщил в своём телеграм-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков, два человека погибли, ещё один получил ранение и позднее скончался в больнице.

«В связи с проведением оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка задержано движение ряда поездов дальнего следования, — заявил Клычков. — Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Рассматривается вопрос их доставки до мест проживания автобусами. В настоящее время ситуация находится под контролем, проводится необходимый комплекс оперативных мероприятий, в том числе по розыску лиц, причастных к совершению преступления».

В течение 13 сентября и к утру 14 сентября, по словам Клычкова, совместно с администрациями муниципалитетов была организована автобусная перевозка по маршруту пассажиров остановившихся поездов в обход поврежденного железнодорожного участка.

«Всю ночь простые жители районов приезжали, привозили еду и вещи, помогали с погрузкой,- отметил глава региона. — К сожалению, пришли плохие новости из больницы — скончался раненый росгвардеец. Правительство Орловской области окажет необходимую помощь семьям наших бойцов».