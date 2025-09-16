Жительница Советска потеряла почти два миллиона, поверив мошенникам

61-летняя жительница Советска, работающая педагогом, потеряла более 1,9 млн руб. из-за действий мошенников. Аферисты использовали схему «безопасный счёт», сообщает пресс-служба регионального МВД.

Женщине поступил звонок в мессенджере от неизвестного, который представился сотрудником силовых структур. Он сказал, что на имя потерпевшей пытаются оформить кредит, и порекомендовал перевести средства на «безопасный счет». Следуя указаниям звонившего, женщина обналичила личные сбережения. Все деньги были переведены через банкоматы по указанным мошенниками реквизитам.

Следователем МО МВД России «Советский» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

