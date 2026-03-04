В Немане за 99 млн продают производственно-промышленный комплекс «Грюнвальд»

Все новости по теме: Промышленность

В Немане выставили на продажу действующий производственно-промышленный комплекс «Грюнвальд». Стоимость объекта составляет 99 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на площадке «Авито».

Комплекс расположен на улице Красина, 9. Предприятие занимается производством металлоконструкций и оснащено оборудованием для сварочных, сборочных и малярных работ. Удельная производительность заявлена на уровне до 200 тонн готовой продукции в месяц.

Фото: площадка объявлений «Авито»

Общая площадь земельного участка составляет 1,7 гектара. На территории находятся производственно-административное здание, котельная-насосная и проходная. Площадь цеха — 2 850 квадратных метров, его длина достигает 105 метров при ширине 24 метра. Офисные помещения занимают 720 квадратных метров и расположены на двух этажах.

Как указано в объявлении, предприятие оснащено крановым, компрессорным, дробеструйным и покрасочным оборудованием, а также готовой к эксплуатации покрасочной линией. Мощность электроснабжения — 250 кВт, имеется подключение к городскому водопроводу и собственные очистные сооружения. Территория огорожена и оборудована системой охраны.

Как сообщили «Новому Калининграду» в компании, решение о продаже связано с недозагруженностью предприятия и отсутствием необходимости в его использовании, поскольку в регионе действуют ещё три производственные площадки.

