Эксперт: Калининградская область лидирует по количеству взрослых с лишним весом

Более 70% взрослого населения Калининградской области сталкивается с проблемой избыточной массы тела и ожирения. Об этом сообщила директор государственного научного центра «НМИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова» Минздрава России, заведующая кафедрой персонализированной и трансляционной медицины академик РАН Наталья Мокрышева, передает ТАСС.

«В Мурманской области порядка 74% взрослого населения сталкиваются с проблемой лишнего веса, в Калининградской этот показатель превышает 70%. Что касается детского ожирения, здесь мы оперируем скорректированными данными за 2023-2024 годы. Лидерами по этому показателю стали Пензенская область (20,5% детей), Смоленская (19,5%) и Курганская (18,6%). Высокие цифры также фиксируются в Псковской, Тверской областях, Якутии и Липецкой области», — сказала она.

По ее словам, регионы Северного Кавказа по-прежнему демонстрируют минимальные показатели. «Вероятно, это обусловлено традиционным укладом, особенностями диеты и более высокой физической активностью населения», — подытожила Мокрышева.

