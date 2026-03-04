В Калининграде из-за автомобиля на путях заблокировано движение трамваев № 5

В Калининграде из-за автомобиля, оставленного на путях на улице Лейтенанта Яналова, заблокировано движение трамваев № 5. Об этом сообщает Центр организации движения и пассажирских перевозок (ЦОДИПП).



«На ул. Лейтенанта Яналова (ориентир — пересечение с Советским проспектом) оставлен автомобиль на трамвайных путях. Заблокировано движение трамваев маршрута № 5 в оба направления. Трамваи данного маршрута временно следуют по проспекту Мира через конечную станцию „Парк Центральный“», — говорится в сообщении.

Исключено движение по Советскому проспекту и Фестивальной Аллее.

Дополнено: в ЦОДИПП сообщили о восстановлении движения транспорта согласно действующим схемам движения.