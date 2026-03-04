«Локомотив» потерпел разгромное поражение в домашней встрече

Калининградский «Локомотив» разгромно проиграл в домашнем матче краснодарскому «Динамо» с общим счётом 0:3. Игра состоялась в среду, 4 марта. Информация об этом размещена в социальных сетях волейбольного клуба.

Первая партия осталась за гостями — 21:25. Во второй краснодарки упрочили своë преимущество — 23:25. В третьей «Динамо» поставило точку, повторив счëт второй партии — 23:25.

Этот матч стал для «Локомотива» последним в регулярном чемпионате. Несмотря на поражение, игрок калининградской команды Киси Насименто набрала 500 очков в текущем сезоне Суперлиги.