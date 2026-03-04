«Локомотив» потерпел разгромное поражение в домашней встрече

Все новости по теме: Локомотив

Калининградский «Локомотив» разгромно проиграл в домашнем матче краснодарскому «Динамо» с общим счётом 0:3. Игра состоялась в среду, 4 марта. Информация об этом размещена в социальных сетях волейбольного клуба.

Первая партия осталась за гостями — 21:25. Во второй краснодарки упрочили своë преимущество — 23:25. В третьей «Динамо» поставило точку, повторив счëт второй партии — 23:25.

Этот матч стал для «Локомотива» последним в регулярном чемпионате. Несмотря на поражение, игрок калининградской команды Киси Насименто набрала 500 очков в текущем сезоне Суперлиги.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter