УМВД: у 37-летней калининградки изъяли «БМВ Х5» за повторное нетрезвое вождение

Лишенная водительских прав за нетрезвое вождение калининградка осталась без автомобиля, повторно сев за руль пьяной. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Автомобиль «БМВ Х5» под управлением 37-летней местной жительницы был остановлен инспекторами ДПС на ул. Киевской в Калининграде. Автомобилистка находилась за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования женщина отказалась.

В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что злоумышленница уже была лишена права управления транспортным средством на 1 год и 8 месяцев. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку.

