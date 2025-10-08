В Калининграде адвоката и его знакомого обвиняют в посредничестве во взяточничестве

В Калининграде в отношении 43-летнего адвоката региональной адвокатской палаты и его 36-летнего знакомого возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Решение о возбуждении уголовного дела принято на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий УФСБ. ОБ этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в декабре прошлого года было возбуждено исполнительное производство в отношении предпринимателя, своевременно не уплатившего утилизационный сбор в сумме 2,3 млн рублей. Узнав об этом, адвокат и его знакомый предложили коммерсанту свои услуги в качестве посредников при передаче 1,2 млн рублей взятки неустановленным должностным лицам правоохранительных органов, чтоб закрыть вопрос. Часть требуемой суммы в размере 485 тыс. рублей была получена одним из обвиняемых 2 октября 2025 года. В дальнейшем противоправная деятельность фигурантов пресечена сотрудниками УФСБ.

В настоящее время оба фигуранта задержаны, допрошены, им предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие намерено направить в суд ходатайства об избрании мер пресечения в отношении обвиняемых.