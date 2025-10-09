16-летний подросток незаконно пересек границу с Польшей ради «политического убежища»

В Правдинский районный суд поступило уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который незаконно пересёк госграницу Российской Федерации и проник на территорию Польши. Юноша хотел попросить «политического убежища». Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, подросток спланировал поездку из Санкт-Петербурга в Калининград с целью незаконно попасть на территорию Евросоюза «для получения политического убежища». Вечером 20 августа 2025 года юноша прилетел на самолете в Калининград и в течение нескольких дней искал наиболее подходящее место для пересечения российско-польской границы.

24 августа 2025 года подросток попытался осуществить задуманное в Правдинском муниципальном округе. Он доехал до п. Севское, пошел в сторону границы, затем переплыл реку Лаву и продолжил движение пешком. В 20 метрах от пограничного знака пересек госграницу и оказался на территории Польши, где был задержан сотрудниками Пограничной стражи соседнего государства, а впоследствии передан российской стороне.

Действия обвиняемого следствием квалифицированы по ч. 1 ст. 322 УК РФ — незаконное пересечение Государственной границы РФ. Решается вопрос о назначении судебного заседания по данному уголовному делу.