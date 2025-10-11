В ДТП на Советском проспекте пострадал 11-месячный ребёнок (фото)

В ДТП на Советском проспекте пострадал 11-месячный ребёнок (фото)
Фото: ГАИ Калининградской области
Все новости по теме: ДТП

В субботу, 11 октября, в районе 14 часов на Советском проспекте в Калининграде произошло ДТП, в котором пострадал 11-месячный ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

«Водитель автомобиля „Фольксваген“ допустил наезд на двигавшийся впереди автомобиль „Фольксваген Пассат“, водитель которого совершал поворот во двор дома 81. В результате дорожного происшествия телесные повреждения получил 11-месячный ребёнок (находился в поворачивающем во двор дома автомобиле „Фольксваген Пассат“) и направлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

