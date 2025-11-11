Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Египте, есть погибшие и пострадавшие

Все новости по теме: ДТП
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Египте, есть погибшие и пострадавшие

В провинции Красное море в Египте грузовик столкнулся с туристическим автобусом, в котором, в том числе, находились россияне. Авария случилась утром 11 ноября на дороге Рас-Гареб — Хургада, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Al Masry Al Youm.

«По предварительным данным, среди пострадавших 27 россиян, двое граждан Литвы, семь финнов и трое египтян», — говорится в сообщении.

В свою очередь, ТАСС сообщает, что в результате столкновения погибло два человека, включая водителя. «По предварительным данным, туристический автобус направлялся из Хургады в Каир. На место происшествия были направлены несколько машин скорой помощи. Пострадавшие доставлены в больницу для обследования и оказания помощи», — уточнило информагентство.

